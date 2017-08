Cova da Piedade atira Arouca para o fundo da tabela com triunfo por 3-0

Lusa 19 Ago, 2017, 18:16 | 2.ª Liga

Os três remates certeiros do desafio saíram dos pés dos avançados Onyilo (45+2), Ballack (83) e Thiago Freitas (62), oferecendo assim a segundo triunfo à equipa de Almada e atirando os nortenhos para o último lugar da classificação.



Os arouquenses, que desceram esta temporada ao segundo escalão e apenas somaram um ponto nas duas primeiras jornadas, até foram os primeiros a causar perigo, logo ao minuto três. Depois de uma jogada de bom entrosamento, a bola foi amortecida por Cícero no 'coração' da área, que acertou em cheio no poste.



Ao sentirem o perigo, os comandados de João Barbosa reagiram e voltaram a colocar o equilíbrio dentro das quatro linhas, face às investidas de Evaldo e Dieguinho do lado direito do ataque, mas sem alvejarem a baliza defendida por Bracali.



Com o passar dos minutos, as sucessivas faltas a meio campo e as consequentes paragens quebraram a parte construtiva de ambas as equipas e tiraram alguma emoção ao jogo, com os golos a tardarem a aparecer.



Até que, quando o árbitro Nuno Almeida se preparava para apitar para o intervalo, eis que surgiu o ponta de lança nigeriano Onyilo na 'cara' de Bracali a rematar de primeira e a inaugurar o marcador.



No recomeço dos segundos 45 minutos, o técnico Jorge Costa lançou Yaw Moses, em detrimento de Bruno Alves, para tentar agitar com a defesa contrária, no entanto, foi o Cova da Piedade a estar muito perto de dilatar a vantagem, através de um remate de meia distância do médio Shimabuku.



O Arouca não se encontrava e o conjunto piedense acabou por aproveitar os erros defensivos dos visitantes, aumentando a vantagem, ao minuto 62. O brasileiro Thiago Freitas, sem marcação, deu o melhor seguimento ao belo cruzamento de Hugo Firmino.



Já perto do fim ainda houve tempo para o recém-entrado na partida Ballack fechar as contas para o Cova da Piedade, não dando hipóteses com o guardião Bracali só pela frente.