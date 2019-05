Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 19:08 | 2.ª Liga

Cova da Piedade vence Académica e dá passo decisivo para a manutenção na II LIga



Almada, Setúbal, 04 mai 2019 (Lusa) - O Cova da Piedade deu hoje um passo decisivo para a manutenção na II Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa a Académica, por 2-0, em partida da 32.ª jornada.



A equipa da margem sul do Tejo subiu provisoriamente ao nono lugar da tabela, com 41 pontos, e sairá da ronda com pelo menos mais quatro pontos do que o emblema que terminar na primeira posição de descida, uma vez que Farense e Arouca, que estão empatados com 36 pontos, defrontam-se este domingo no Algarve.



Frente a uma Académica com a sua situação já resolvida, os piedenses foram a equipa que mais fez pela vida e, apesar da maior posse de bola dos visitantes, chegaram ao golo na primeira oportunidade, quando Miguel Rosa, aos 25 minutos, desviou de cabeça um cruzamento de Stanley.



Os 'estudantes' esboçaram uma reação tardia, a partir dos 35 minutos, mas, apesar de provocarem um par de 'calafrios' à defensiva da casa, sobretudo em lances de bola parada, não obrigaram o guarda-redes Anacoura a fazer uma defesa digna desse nome, com exceção de um remate de Romário Baldé, aos 50 minutos, à figura do italiano.



Apesar de postura mais defensiva, era o Cova da Piedade quem ia criando lances de perigo e os seus centrais, Yan Victor e Allef, no seguimento de pontapés de canto, deram o aviso, obrigando Ricardo Moura a duas defesas apertadas, aos 59 e 67 minutos, respetivamente.



Até que Ronaldo, que entrou muito bem para o lugar de Stanley, aos 57 minutos, forçou um erro na transição dos 'estudantes' e, já dentro da grande área, serviu Cele para o golo da tranquilidade já nos descontos (90+1).



Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.



Cova da Piedade - Académica, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Miguel Rosa, 25 minutos.



2-0, Cele, 90+1.



Equipas:



- Cova da Piedade: Anacoura, Pedro Coronas, Allef Nunes, Yan Victor, Evaldo, Sori Mané, André Carvalhas (Boubakary Diarra, 62), Cele, Hugo Firmino, Miguel Rosa (Ballack, 80) e Stanley (Ronaldo Tavares, 57).



(Suplentes: Márcio Rosa, Ronaldo Tavares, Danilo Dias, Ballack, Boubakary Diarra, Sami e Rodrigo Martins).



Treinador: Miguel Leal.



- Académica: Ricardo Moura (Júlio, 75), Traquina, Zé Castro, Yuri Matias, Nélson Pedroso, Fernando Alexandre, David Teles (Ki, 67), Reko, Jonathan Toro, Marinho (Balogun, 46) e Romário Baldé.



(Suplentes: Júlio Neiva, Joel, Ki, João Real, Jean Felipe, Balogun e Diogo Ribeiro).



Treinador: João Alves.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Romário Baldé (10), André Carvalhas (61), Nelson Pedroso (66), Sori Mané (82) e Pedro Coronas (87).



Assistência: cerca de 600 espetadores.