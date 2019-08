Desportivo de Chaves mais eficaz soma primeira vitória na II Liga ao bater Mafra

Lusa Comentários 17 Ago, 2019, 20:47 / atualizado em 17 Ago, 2019, 20:53 | 2.ª Liga

O emblema de Trás-os-Montes, que impôs a primeira derrota à equipa de Mafra e igualou o adversário com três pontos na tabela, marcou aos 07 e 65 minutos, por Platiny e André Luís, respetivamente, enquanto o Mafra apenas reduziu por Joel (73) apesar do maior número de situações de perigo criadas.



A entrada forte dos flavienses, no encontro realizado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, valeu um golo bem cedo, aos sete minutos, com Diego Galo a descobrir Platiny na área e o avançado a não perdoar só com o guarda-redes pela frente.



Este acabou por ser um dos poucos momentos ofensivos da equipa da casa e o golo 'adormeceu' o Desportivo de Chaves, que viu o Mafra crescer e ter o controlo da partida e também situações de golo, com Medeiros, aos 15 minutos, e Cuca, aos 38.



O técnico dos transmontanos, José Mota, mexeu cedo no reatar da partida com as entradas do avançado André Luís e do médio Jefferson, mas foram os lisboetas a continuarem mais perto do golo, com duas boas situações por Areias, aos 48 e 55 minutos.



As mexidas surtiram efeito já aos 65 minutos, com uma boa combinação entre Platiny e Jean Felipe na direita a resultar na assistência a André Luís, que na primeira situação fez o 2-0.



Os visitantes não desistiram do resultado e aos 75 minutos Joel conseguiu mesmo reduzir numa recarga após defesa de Igor a remate de Medeiros e podiam mesmo ter chegado ao empate, por Medeiros (80) e Flávio (82) que atirou mesmo ao ferro.