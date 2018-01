Dito e Famalicão acertam rescisão de contrato

Lusa 22 Jan, 2018, 15:38 | 2.ª Liga

Em comunicado, o Famalicão indica que a rescisão do contrato foi determinada em reunião com o técnico e a direção do clube, tratando-se de uma decisão tomada, diz a nota, "de forma consensual".

O Famalicão vive o pior período em termos de resultados desportivos em 2017/18, com cinco derrotas consecutivas, a última no domingo, na receção ao Penafiel, por 2-1, em jogo a contar para a 21.ª jornada da II Liga.

"A sequência de resultados fez direção do clube e treinador reunirem-se e esta decisão foi tomada pelas partes, de forma consensual, e em defesa do interesse do clube e da inversão do ciclo de resultados", refere o comunicado dos famalicenses.

O Famalicão agradece, ainda, "a forma como o treinador se empenhou no trabalho diário e no projeto desportivo ao longo de quase um ano ao serviço do clube", falando em "postura exemplar" e "caráter leal".