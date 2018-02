Eficácia do União da Madeira vale regresso às vitórias diante do Sporting B

Lusa 11 Fev, 2018, 17:18 | 2.ª Liga

O avançado brasileiro Luan Santos, aos 38 minutos, aproveitou bem a única ocasião flagrante que os insulares dispuseram durante o desafio, permitindo assim ao União consolidar o 16.º posto, agora com 27 pontos, enquanto a equipa secundária do Sporting continua num ciclo de resultados inconstantes, mantendo a 14.ª posição, com 29.



Separados por cinco pontos na tabela à partida para este encontro, os 'leões', orientados por Luís Martins, cedo impuseram o seu domínio dentro das quatro linhas, perante um União da Madeira apático, que deixava ser pressionado no seu meio campo, colocando-se à mercê e, por outro lado, na expectativa para sair em transição.



O avançado Pedro Marques deixou o primeiro aviso com um remate rasteiro ao lado da baliza e, pouco depois, um canto cobrado por Rafael Barbosa encontrou o central turco Demiral a superiorizar-se nas alturas sem oposição, mas a cabecear por cima.



Contudo, e na única vez que os madeirenses foram com perigo à baliza de Luís Maximiano no primeiro tempo, conseguiram inaugurar o marcador, face à passividade dos centrais 'leoninos', que permitiram ao ponta de lança Luan Santos aparecer sozinho no 'coração' da área e cabecear com eficácia.



Rafael Barbosa e Ary Papel eram os mais inconformados do Sporting B, mas viam as suas boas iniciativas não serem acompanhadas pelos colegas na altura de finalizar.



O Sporting B regressou para a segunda parte com sabor a injustiça no resultado e voltou a começar melhor, desta vez, por intermédio de Miguel Luís. O médio rematou de meia distância e levou a bola a embater com estrondo na barra.



Sempre com extremo Rafael Barbosa em evidência nas jogadas, o golo da igualdade esteve mais perto de aparecer para o Sporting B do que o 2-0 para os insulares, mas o conjunto de Ricardo Chéu soube sofrer e aguentar a vantagem mínima até final.







Jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting B - União da Madeira, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Luan Santos, 38 minutos.







Equipas:



- Sporting: Luís Maximiano, Mauro Riquicho, Guilherme Ramos, Merih Demiral, David Sualehe, Miguel Luís, Filipe Ribeiro (Cristian Ponde, 57), Paulinho, Rafael Barbosa, Ary Papel (Ricardo Almeida, 70) e Pedro Marques (Pedro Delgado, 70).



(Suplentes: Diogo Sousa, Pedro Delgado, Cristian Ponde, Bubacar Djaló, Tiago Djaló, Ronaldo Tavares e Ricardo Almeida).



Treinador: Luís Martins.



- União da Madeira: José Chastre, Tiago Moreira, Allef Nunes, Miguel Lourenço, Laércio Morais (Nuno Lopes, 62), André Carvalhas (Júnior, 58), Pathé Ciss, Chris Nduwarugira, Tiago Almeida, Rodrigo Henrique (Bruno Morais, 88) e Luan Santos.



(Suplentes: Raví, Betinho, Sylla, Júnior, Bruno Morais, Nuno Lopes e Rudy).



Treinador: Ricardo Chéu.







Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Marques (68), Miguel Luís (76), Luan Santos (88),



Assistência: Cerca de 400 espetadores.