Embate entre despromovidos Nacional e Chaves abre II Liga 2019/2020

Lusa Comentários 24 Jul, 2019, 21:55 | 2.ª Liga

Segundo o calendário das primeiras quatro rondas, divulgado esta quarta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após reunião com os clubes, a prova arranca no Estádio da Madeira, no Funchal, num jogo transmitido pela SportTV.



A primeira ronda tem ainda mais três jogos em 10 de agosto e fica completa no dia seguinte, com os restantes cinco encontros.



A segunda jornada realiza-se em 17 e 18 de agosto, a terceira em 23, 24 e 25 e a quarta em 31 e 01 de setembro.