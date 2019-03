Estoril aproxima-se da zona de subida

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 14:31 | 2.ª Liga

O avançado brasileiro Sandro Lima marcou o único golo da partida aos 87 minutos, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.



O Estoril Praia mantém o terceiro lugar na classificação da II Liga, com 44 pontos, e aproveitou a derrota do Famalicão (48), diante do Sporting de Braga B, para se aproximar do segundo posto, que dá acesso à I Liga.



Já o Vitória de Guimarães B, mantém-se em último, com 23 pontos e a quatro da ‘linha de água’.



Os ‘canarinhos’ foram melhores durante todo o encontro, com várias jogadas de perigo a rondar a baliza de Tiago Martins, mas o Vitória de Guimarães B conseguiu suster o ímpeto ofensivo da equipa da casa e equilibrou o jogo durante o primeiro período.



Na segunda parte, o Estoril Praia entrou muito forte, com Sandro Lima a desperdiçar ocasiões soberanas de golo, entre as quais uma grande penalidade defendida pelo guardião vitoriano, aos 57 minutos.



O avançado dos estorilistas teve nos pés mais chances de inaugurar o marcador, ao aparecer isolado diante de Tiago Martins por duas vezes, aos 56 e aos 65 minutos, mas o guarda-redes teve uma manhã inspirada ao negar a vantagem estorilista mais cedo.



À quarta grande tentativa, e quando o jogo se aproximava do apito final, Sandro Lima, de cabeça, fez por fim o primeiro e único golo do jogo, na sequência de um pontapé de canto.



Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Estoril Praia – Vitória de Guimarães B, 1-0



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Sandro Lima, 87 minutos.



Equipas:



- Estoril Praia: Thierry, João Góis, Miguel Rodrigues, João Pedro, Rafael Furlan, Cícero (Ibra Koneh, 81), Filipe, Chaby (Yan, 46), Gorré, Belima (Roberto, 66) e Sandro Lima.



(Suplentes: César Augusto, Gonçalo, João Patrão, Roberto, Pedro Queirós, Yan e Ibra Koneh).



Treinador: Bruno Baltazar.



- Vitória de Guimarães B: Tiago Martins, Maga, Tapsoba, Phete, David Sualehe, Al Musrati, Reisinho (Rosier, 69), Hélder, Mimito (Elias, 83), André Almeida e Aziz (Olivares, 75).



(Suplentes: Dani Figueira, Rosier, Elias, Olivares, Romain, Jorginho e Gabriel Justino).



Treinador: Alex Costa.



Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe (23), Chaby (35), Rafael Furlan (85) e Maga (90).



Assistência: Cerca de 900 espetadores.