Estoril vence em Viseu e mantém-se na luta pelo topo da II Liga

Lusa Comentários 18 Nov, 2018, 19:02 | 2.ª Liga

Uma vitória feliz do Estoril, que interrompeu uma série de três jogos dos viseenses sem sofrerem golos, e que começou a ser desenhada aos 16 minutos, num `frango´ de Jonas, que deixou passar por baixo do corpo um remate de Sandro Lima, materializando-se já na segunda parte, com um autogolo de Kevin Medina, aos 48, que desviou para a baliza de Jonas um cruzamento de Aylton Boa Morte.



O Académico de Viseu, que procurava a terceira vitória consecutiva, ainda chegou ao empate, aos 41 minutos, com Nsor a ser mais rápido do que os centrais `canarinhos´ e a fazer um 'chapéu' a Igor, que tinha saído da baliza.



No segundo tempo, depois do autogolo de Kevin Medina, o Estoril recuou linhas e deu a iniciativa de jogo ao Académico de Viseu, mas, mesmo com as entradas de Luisinho e Barry, o Académico não conseguiu criar grandes oportunidades.



Já na compensação, aos 90+3 minutos, o Académico de Viseu poderia ter chegado ao empate, na sequência de um livre da direita que levou a bola ao segundo poste, mas Fall e Rui Miguel atrapalharam-se e não conseguiram cabecear para a baliza, já com Igor `batido´.



Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Estoril Praia, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Sandro Lima, 16 minutos.



1-1, Nsor, 41.



1-2, Kevin Medina, 48 (própria baliza).



Equipas:



- Académico de Viseu: Jonas, Tomé, André Baumer (Luisinho, 57), Fábio Santos, Kevin Medina, Lucas (Rui Miguel, 75), Fernando Ferreira, Latyr Fall, Paná, Gasilin (Barry, 65) e Nsor.



(Suplentes: Cléber, Pica, Bruno Loureiro, Gabriel, Rui Miguel, Barry e Luisinho).



Treinador: Manuel Cajuda.



- Estoril Praia: Igor, Filipe, Diakhité, Diney, Furlan, Aylton Boa Morte (Patrão, 86), Gonçalo Brandão, Wallyson, Gustavo (Pedro Queirós, 61), Sandro Lima e Roberto (Dadashov, 73).



(Suplentes: César, João Gomes, Dadashov, Patrão, João Góis, Pedro Queirós e Chajia).



Treinador: Luís Freire.



Árbitro: João Matos (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Fernando Ferreira (43), André Baumer (44), Aylton Boa Morte (59), Kevin Medina (71), Filipe (83) e Dadashov (90+3).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.