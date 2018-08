Famalicão aproveita erros defensivos e vence em Paços de Ferreira

Lusa Comentários 26 Ago, 2018, 21:44 | 2.ª Liga

Fabrício foi a figura do jogo, ao anotar os dois golos do Famalicão, aos 21 e 33 minutos, aproveitando as falhas defensivas dos locais, que ainda reduziram por Luiz Phellype, aos 41, no melhor lance de um encontro emotivo mas sem a qualidade que se pedia.

Num jogo entre candidatos, o Paços, só com vitórias, abusou do jogo direto e o Famalicão, quase sempre atrás da linha da bola, jogou no erro do adversário e foi eficaz na finalização.



A defesa pacense comprometeu duas vezes, não conseguindo afastar a bola da sua área, e Fabrício, bem colocado, bateu por duas vezes Carlos Henriques, antes de Luiz Phellype, num remate à meia-volta, assistido por Bruno Teles da linha de fundo, reduzir e dar alguma esperança aos pacenses.



O domínio pacense acentuou-se no segundo tempo, com os famalicenses a recuarem cada vez mais no terreno, terminando o jogo remetidos à sua área e recorrendo a todos os expedientes para segurarem a vantagem no marcador, mas as oportunidades de golo foram escassas e, na hora do remate, falhou discernimento aios avançados locais.



Com este resultado, o Paços de Ferreira foi igualado pelo Famalicão, ambos com seis pontos e na primeira metade da classificação.



Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira-Famalicão, 1-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Fabrício, 21 minutos.



0-2, Fabrício, 33.



1-2, Luiz Phellype, 41.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Carlos Henriques, Bruno Santos (Fatai, 46), Marco Baixinho, Marcos Valente, Bruno Teles, André Leão (Douglas Tanque, 68), Christian (Vasco Rocha, 64), Pedrinho, Wagner, Luiz Phellype e Uilton.



(Suplentes: Marco Sousa, Junior Pius, Diaby, Vasco Rocha, Fatai, Ayongo e Douglas Tanque).



Treinador: Vítor Oliveira.



- Famalicão: Rafael Defendi, Joel, Ricardo, Hugo Gomes, Jorge Miguel, Deni Hocko, Capela, Filipe Oliveira (Fabinho, 81), Feliz (Willian, 78), Fabrício (David Luís, 90) e Walterson.



(Suplentes: Gabriel, Ângelo Meneses, David Luís, Raphael Guzzo, Fabinho, Mendes e Willian).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos Valente (24), Feliz (39), Bruno Santos (45+3), Rafael Defendi (51), Hugo Gomes (64), Wagner (67) e Fabinho (86).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.