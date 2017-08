Famalicão em inferioridade numérica aguenta `nulo` com Benfica B

Lusa 19 Ago, 2017, 14:14 | 2.ª Liga

Ambas as equipas somaram o segundo empate seguido, num desafio em que a equipa de Hélder Cristóvão, ainda sem vitórias na prova, ficou em superioridade numérica aos 37 minutos, com a expulsão de João Faria, e criou praticamente todas as ocasiões, falhando-as ora por mérito do guardião Leonardo, ora por falta de pontaria.



Depois de um primeiro quarto de hora sem lances de relevo, com as equipas 'presas' no meio-campo, os 'encarnados', aproveitando as constantes mudanças posicionais dos jogadores mais adiantados, ganhou ascendente.



Jota criou a primeira situação de golo do Benfica B, quando, ao minuto 15, no lado esquerdo, rematou em arco, junto ao vértice da área, para Leonardo evitar o golo com uma palmada para canto, e, depois, Alan Júnior esteve a centímetros de inaugurar o marcador num remate em rotação, após cruzamento de Alex Pinto (21).



As 'águias' tentaram, de novo, o golo num livre de Heriberto, aos 27 minutos, mas os anfitriões começaram a reagir e a aparecer na frente, mais pelo lado direito, antes de ficarem em inferioridade numérica aos 37 minutos, quando o árbitro André Moreira mostrou vermelho direto a João Faria, num lance com Alex Pinto na linha lateral, que motivou protestos do Famalicão.



Com mais um jogador, a turma de Hélder Cristóvão recuperou o domínio e ameaçou novamente o golo num cabeceamento de Alan Júnior (43 minutos), antes de, no arranque da segunda metade, ter visto Leonardo negar o golo a Pedro Amaral, num remate de longe, aos 48, e novamente a Alan Júnior, com uma defesa junto ao relvado a um cabeceamento, aos 54.



Até ao apito final, o jogo teve sentido único para a baliza famalicense, mas o Benfica B deixou de mostrar soluções para ?furar' a defesa contrária, voltando a aproximar-se do golo, apenas num cabeceamento de Rúben Dias, aos 86 minutos.







Jogo no Estádio Municipal de Famalicão.



Famalicão - Benfica B, 0-0.







Equipas:



- Famalicão: Leonardo, Daniel, Ângelo Meneses, João Faria, Jorge Miguel, Fred, Deni Hocko (Zé Lucas, 70), Feliz (Rui Costa, 78), Willian, Jaime Poulson e Michael Thuíque (José Pedro, 40).



(Suplentes: Gabriel, José Pedro, Zé Lucas, Fernandinho e Diogo Cunha, Mendes e Rui Costa).



Treinador: Dito.



- Benfica B: Zlobin, Alex Pinto (Nuno Santos, 76), Rúben Dias, Kalaica (Simón Ramírez, 85), Pedro Amaral, Florentino Luís, Keaton Parks, Gedson Fernandes, Jota (Daniel dos Anjos, 59), Heriberto e Alan Júnior.



(Suplentes: Fábio Duarte, Simón Ramírez, Lystcov, Mendes, Nuno Santos, Vinícius e Daniel dos Anjos).



Treinador: Hélder Cristóvão.







Árbitro: André Moreira (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Daniel (39), Kalaica (56), Daniel dos Anjos (71) e Heriberto (90+5). Cartão vermelho direto para João Faria (37).



Assistência: 1.796 espetadores.