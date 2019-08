Famalicão empresta central Luís Rocha ao Farense

Lusa Comentários 03 Ago, 2019, 13:54 | 2.ª Liga

“O SC Farense informa que chegou a acordo com o Futebol Clube Famalicão para a cedência do defesa central Luís Rocha para representar a nossa equipa na temporada 2019/2020", revelou o clube algarvio nas redes sociais.



O experiente central, de 32 anos, formado no Vitória de Guimarães, será o 11.º reforço do Farense para a nova época.



Enquanto sénior, Luís Rocha representou Torcatense, AD Oliveirense, Mirandela, Merelinense, Lousada, Vizela, Sporting da Covilhã, Freamunde, Feirense e os bielorrussos do Dínamo de Minsk.



Na última época, cumpriu 10 partidas na II Liga, com dois golos marcados, ao serviço do Famalicão, que garantiu a subida ao escalão principal.