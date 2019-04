Famalicão ganha em Matosinhos e mantém vantagem na luta pela subida

Lusa Comentários 07 Abr, 2019, 13:45 / atualizado em 07 Abr, 2019, 13:45 | 2.ª Liga

Este resultado permite ao Famalicão, segundo classificado e último em posição de subida à I Liga, manter cinco pontos de avanço sobre a Académica, terceira, que recebe na próxima ronda, enquanto o Leixões segue no 10.º posto, a quatro pontos da zona de descida.



Aproveitando a intranquilidade com que o Leixões começou a partida, o Famalicão abriu o marcador na primeira vez que atirou à baliza, com Walterson (12), sem marcação, a conseguir um arco perfeito no seu remate de fora da área, fazendo a bola entrar junto ao poste esquerdo.



Anderson, cujo irmão gémeo, Clóvis, estava no banco do Leixões, surgiu isolado aos 25 minutos, mas o remate do avançado do Famalicão, acabou por passar sobre a barra, numa conclusão seguida no minuto seguinte por outra tentativa de Pathé Ciss que Tony segurou à segunda.



Com Zé Paulo como ‘motor' da reação, o Leixões mostrou argumentos aos 30 minutos quando na área Jorge Silva cruzou tenso para um desvio na pequena área a que ninguém chegou, acabando a equipa da casa por ter a sorte procurada quando, a metros da linha de baliza, Erivaldo (33) aproveitou um ressalto para fazer o empate.



Na segunda parte, Anderson (55) aproveitou uma iniciativa de Fabrício para, num ressalto, desviar a bola para a baliza, de nada valendo o esforço de Derick, após o que Walterson (59), assistido por Feliz, bisou na partida.



Animada, a partida ganhou outro protagonista quando Evandro Brandão (65) correspondeu, de cabeça, a um cruzamento da esquerda de Derick para reduzir e fixar o resultado final.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Famalicão, 2-3.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Walterson, 12 minutos



1-1, Erivaldo, 33.



1-2, Anderson, 55.



1-3, Walterson, 59.



2-3, Evandro Brandão, 65.



Equipas:



- Leixões: Tony, Jorge Silva, Bura, Pedro Monteiro, Derick, Amine (Filipe Ribeiro, 70), Zé Paulo (Roniel, 85), Luís Silva, Magno (André Clóvis, 62), Erivaldo e Evandro Brandão.



(Suplentes: Luís Ribeiro, Matheus Costa, Ceitil, Câmara, Filipe Ribeiro, Roniel e André Clóvis).



Treinador: Jorge Casquilha.



- Famalicão: Defendi, Garcia, Ricardo, Rocha, Jorge Miguel, Capela (Hocko, 84), Pathé Ciss, Feliz (Ângelo, 90+1), Walterson, Fabrício e Anderson (Fabinho, 72).



(Suplentes: Gabriel, Ângelo, Rafael Guzzo, Ashley-Seal, Fabinho, Joel e Hocko).



Treinador: Carlos Pinto.



Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pathé Ciss (42), Evandro Brandão (45+1), Luís Silva (60), Ricardo (68), Feliz (78), Hocko (87), André Clóvis (90) e Jorge Silva (90+6).



Assistência: cerca de 1.200 espetadores.