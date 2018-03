Famalicão vence em Viseu e deixa Académico mais longe dos lugares de subida

Lusa Comentários 25 Mar, 2018, 18:50 | 2.ª Liga

Foi uma tarde desinspirada da equipa de Manuel Cajuda, frente a um Famalicão que desde que se adiantou no marcador ficou confortável na partida e teve mesmo algumas das melhores oportunidades do jogo.



A equipa orientada por Vasco Seabra marcou na primeira vez que chegou à área do Académico, após um cruzamento da direita que Bura desviou, mas para a cabeça de William que inaugurou o marcador.



Balde de água fria nas aspirações dos viseenses que procuravam o triunfo para reduzirem para três pontos a diferença para os lugares de subida à I Liga.



No resto do jogo, o Académico, apático e sem ideias, só em lances esporádicos conseguia criar algum perigo junto da baliza de Gabriel, como numa iniciativa de Avto, aos 20 minutos, que Fernando Ferreira, e um lance na segunda parte, num cruzamento de Nsor que Sandro Lima não conseguiu finalizar com eficácia.



Mesmo nos instantes finais, a melhor oportunidade dos viseenses empatarem, com Barry, já dentro da área e sem oposição, a rematar por cima da baliza.



O Famalicão, sólido a defender, quando atacava era pela certa e, num lance aos 27 minutos, semelhante ao que deu o golo, esteve perto do segundo, mas Peçanha defendeu o remate de William.



Com a derrota, o Académico de Viseu mantém o sétimo lugar, a seis pontos do topo da classificação, com o Famalicão a subir ao nono lugar, com 43.







Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Famalicão, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



0-1, William, 04 minutos.







Equipas:



- Académico de Viseu: Peçanha, Joel (Rui Miguel, 74), Bura, Fábio Santos, Kiko, Capela, Zé Paulo, Fernando Ferreira (Nsor, 32), Avto, Sandro Lima (Erivaldo, 66) e Barry.



(Suplentes: Elísio, Rui Miguel, Paná, Erivaldo, Lucas, Nsor e Tarcísio).



Treinador: Manuel Cajuda.



- Famalicão: Gabriel, Joel, José Pedro, João Faria, Jorge Miguel, Hocko, Fabinho, João Mendes (Dani, 73), Diogo Cunha (Vítor Lima, 56), William e Vasco Costa (Jaime Poulson, 56).



(Suplentes: Leonardo, Fernandinho, Dani, Vítor Lima, Jaime Poulson, Anderson e Nuno Diogo).



Treinador: Vasco Seabra.







Árbitro: Daniel Cardoso (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jorge Miguel (36), Diogo Cunha (45), João Mendes (71), Gabriel (78), Bura (88), Dani (90+2 e 90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Dani (90+4, Vítor Lima (90+6) e Barry (90+6).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.