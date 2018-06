Farense confirma seis renovações para a nova época

Lusa Comentários 20 Jun, 2018, 11:14 | 2.ª Liga

O guarda-redes Hugo Marques, figura fundamental dos algarvios até às meias-finais do Campeonato de Portugal, frente ao Felgueiras, quando se lesionou, renovou por uma época.



O médio André Vieira, autor de três golos nas meias-finais na competição, frente ao Vilafranquense (agregado de 4-1 nas duas ‘mãos'), também vai continuar ao serviço da equipa de Faro.



Transitam igualmente para a nova temporada os defesas centrais Cássio e Pedro Kadri, o médio Nuno Borges e o extremo Tavinho, que foi atacado com gravidade à saída de um bar em Vilamoura, Loulé, em março, mas voltou à competição na final do Campeonato de Portugal, em que o Farense perdeu com o Mafra (2-1).



A SAD algarvia já tinha anunciado esta semana a renovação de contrato com o treinador Rui Duarte.