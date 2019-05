Farense e Arouca anulam-se na fuga à despromoção

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 20:08 | 2.ª Liga

As duas equipas, agora 14.ª e 15.ª classificadas, com os mesmos pontos (37) do Varzim, 16.º e primeiro abaixo da 'linha de água', com duas jornadas por disputar, proporcionaram um jogo equilibrado, mas pobre no futebol jogado, com poucas ocasiões de golo.



O Arouca começou ligeiramente melhor e Fábio Fortes atirou ao lado, aos 10 minutos, mas o equilíbrio imperou a partir daí, até que, antes da passagem da meia hora (29 minutos), os locais abriram o ativo, por Fabrício, que aproveitou um desentendimento entre guarda-redes e defesas forasteiros.



A vantagem no marcador não durou muito tempo, surgindo a igualdade aos 35, por Malele, com um remate certeiro, após bom trabalho de Fábio Fortes na grande área.



Dois minutos depois, Alvarinho, com um 'tiro' forte de fora da área, proporcionou boa defesa a Stefanovic, mas o empate manteve-se até à segunda metade, quando Adílio correspondeu na área a um passe atrasado de Malele (67 minutos), assinando a reviravolta no marcador.



O treinador do Farense, Álvaro Magalhães, respondeu a partir do banco com a aposta no avançado Alan Júnior, que acabou por ser decisivo, anulando a vantagem do Arouca à passagem do minuto 79, com o seu primeiro golo da época.



Até final, as duas equipas tentaram segurar o empate, que mantém tudo igual no fundo da tabela, apesar de uma oportunidade desperdiçada por Daniel Bragança, que cabeceou fraco em boa posição (85).



Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense - Arouca, 2-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Fabrício, 29 minutos.



1-1, Malele, 35.



1-2, Adílio, 68.



2-2, Alan Júnior, 79.



Equipas:



- Farense: Hugo Marques, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Nuno Borges (Alan Júnior, 72), Daniel Bragança, Fabrício, Mayambela, Alvarinho (Tavinho, 67) e Irobiso (André Vieira, 77).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Tavinho, Fabinho, André Vieira, Pedro Simões, Alan Júnior e Fábio Nunes).



Treinador: Álvaro Magalhães.



- Arouca: Stefanovic, João Amorim, Vítor Massaia, Pedro Pinto, Thales, Soares (Didi, 90+2), Ericson, Adílio (Lumu, 89), Bukia (Bruno Alves, 79), Malele e Fábio Fortes.



(Suplentes: Rui Vieira, Benny, Bruno Alves, Didi, Baba Seck, Willian e Lumu).



Treinador: Quim Machado.



Árbitro: Carlos Xistra (Castelo Branco).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mayambela (40), Vítor Massaia (43), Soares (70), Bukia (74), André Vieira (83), Bruno Alves (84) e Alan Júnior (90+4).



Assistência: Cerca de 3.000 espetadores.