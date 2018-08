Farense e Sporting de Braga B empatam sem golos

Lusa Comentários 26 Ago, 2018, 21:38 | 2.ª Liga

O Sporting de Braga B, que conseguiu o seu primeiro ponto da época, teve um arranque de grande fulgor, criando várias ocasiões nos primeiros minutos: Daniel Fernandes evitou, com grandes defesas, as tentativas de Crespo (02 minutos) e de Denisson (19), enquanto João Magno atirou a centímetros do poste (03).



O Farense, agora segundo classificado, a par do Académico de Viseu, com sete pontos, só conseguiu libertar-se da pressão bracarense a partir dos 20 minutos, quando Alvarinho rematou de fora da área para grande defesa de Tiago Pereira, lance que se repetiu novamente aos 29 minutos com os mesmos protagonistas, somando-se ainda um cabeceamento à barra de Bruno Bernardo (24)



Depois de uma meia hora muito animada, o ritmo da partida decaiu antes do intervalo e manteve-se assim após o intervalo, antes de o Sporting de Braga B voltar a aproximar-se do golo, por Trincão (57) e Eynel (62), com resposta de Alvarinho pelo meio (58).



O técnico do Farense, Rui Duarte, mexeu na equipa e os algarvios, aproveitando a quebra física do opositor, foram assumindo o controlo da partida, mas sem criar oportunidades.



Nos minutos finais, o jogo voltou a animar, com Villagrán a atirar à barra, na marcação de um livre (89), e Fabrício a desperdiçar de forma incrível, atirando ao poste quando estava isolado frente a Tiago Pereira (90+2).



Jogo no Estádio de São Luís.



Farense - Sporting de Braga B, 0-0.



Equipas:



- Farense: Daniel Fernandes, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Markovic (David Moura, 64), Nuno Borges, Mayambela (Tavinho, 84), Fabrício, Alvarinho (Fábio Gomes, 64) e Irobiso.



(Suplentes: Miguel Carvalho, Tavinho, Paulo Teles, Perisic, Fábio Gomes, David Moura e Michael).



Treinador: Rui Duarte.



- Sporting de Braga B: Tiago Pereira, Danilo Jr., Bruno Wilson, David Carmo, Pedro Amador, Ibrahima, Afonso Caetano (Villagrán, 82), Trincão (Simão, 63), Crespo, Denisson (Eynel, 61) e João Magno.



(Suplentes: Filipe Ferreira, Inácio Miguel, Simão, Eynel, Villagrán, Leandro Antunes e Midana).



Treinador: Wender Said.



Árbitro: João Matos (Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Markovic (09), Bruno Bernardo (23), Filipe Godinho (32), Pedro Amador (43), Cássio (88) e Eynel (90+3).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.