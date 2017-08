FC Porto B consegue primeira vitória na receção ao Penafiel

Lusa 19 Ago, 2017, 19:29 | 2.ª Liga

Os penafidelenses, que vinham de dois empates, adiantaram-se no marcador, numa grande penalidade convertida por Diouf (nove minutos), tendo os portistas empatado ainda na primeira parte, por Galeno, e ampliado a sua vantagem depois do intervalo, com golos de Fede Varela (47) e André Pereira, já nos descontos.



Os visitantes foram uma equipa personalizada e marcaram cedo, beneficiando de um penálti cometido pelo avançado André Pereira e convertido pelo defesa-central Diouf.



O FC Porto B reagiu rapidamente, Diogo Dalot ameaçou marcar, mas Ivo negou-lhe o golo com uma grande defesa (10) e Galeno marcou mesmo, após uma arrancada imparável culminada com um remate colocado (14).



Com um esquema tático de três defesas-centrais, que lhes permitiam libertar os laterais para dar profundidade ao ataque, os 'dragões', contudo, sentiram dificuldades para impor o seu jogo e conter os ataques adversários pelos flancos.



A segunda parte começou com um lance muito contestado pelos visitantes, cuja defesa hesitou pensando que tinha sido assinalado fora de jogo a um atacante portista, tendo Fede Varela aproveitado para fazer o 2-1.



Depois disso, o Penafiel perdeu o guarda-redes Ivo, por lesão, correu atrás da igualdade, pressionou, perdeu também o médio Romeu Ribeiro, que saiu com queixas na zona nasal, e, aos 68 minutos, podia ter empatado, num cabeceamento frontal de Ludovic, que Diogo Costa defendeu por instinto.



O FC Porto resistiu, com Diogo Costa a dar muita confiança, e o Penafiel mostrou-se perdulário e, já numa fase de tudo ou nada e com a equipa desorganizada, pagou caro um erro a meio-campo e sofreu o terceiro golo, o mais fácil, pois Tiago Rocha tentou, em vão, substituir a sua defesa e deixou a baliza à mercê de André Pereira.