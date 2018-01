FC Porto B empata com o Arouca e perde primeiros pontos em seis jogos

Lusa 21 Jan, 2018, 18:12 | 2.ª Liga

Os 'dragões' continuam no primeiro lugar, agora com 41 pontos, mais quatro do que a Académica, segunda classificada, ao passo que o Arouca, que não perde há quatro jogos, ocupa o oitavo posto, com 33.



Os portistas entraram bem, começaram rapidamente a criar problema à defesa visitante e adiantaram-se no marcador com um golo de Moreto, aos 18 minutos, na sequência de uma transição defesa-ataque pelo flanco esquerdo que apanhou o Arouca desequilibrado.



André Pereira podia ter feito o 2-0 aos 24 minutos e o Arouca, que na primeira parte foi quase sempre uma equipa expetante e com pouca profundidade, deu um ar da sua graça em termos ofensivos entre os 30 e 35 minutos, mas só por uma vez criou perigo junto à baliza adversária.



A segunda parte foi quase toda dominada pelo Arouca, que, então sim, lançou-se atrás da igualdade e mostrou capacidade para criar muitos problemas à defesa portista, onde Diogo Costa e Jorge estiveram em bom plano.



O guarda-redes apanhou um grande susto aos 55 minutos, porque encontrava-se fora da baliza e o Arouca não conseguiu aproveitar a situação, e destacou-se com uma enorme defesa aos 58 minutos, após remate de Ohemeng.



Com um futebol intenso e muita pressão sobre o meio-campo do FC Porto B, o Arouca construiu situações de perigo junto à baliza Diogo Costa, esgotou as substituições aos 75 minutos e não baixou o ritmo antes de empatar, aos 81 minutos, por Roberto.



Barnes, que nessa altura revelava grandes dificuldades físicas, arranjou forças para executar um bom cruzamento e Roberto, deu-lhe a melhor sequência com um remate de cabeça sem hipótese para Diogo Costa.



Pouco antes (80), registe-se, Danúbio, reforço portista deste mês, teve o 2-0 ao seu alcance, mas Bracalli opôs-se bem, sendo que o Areias, já com o encontro empatado, também podia ter marcado para o Arouca.