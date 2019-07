FC Porto B entra a perder na pré-época frente ao Arouca

Lusa Comentários 13 Jul, 2019, 14:41 | 2.ª Liga

A partida foi disputada no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, à porta fechada. Os arouquenses, comandados por Henrique Nunes, foram sempre mais eficazes, chegando ao intervalo a vencer pela margem mínima, com um golo de Benny.



No segundo tempo, o Arouca aumentou a vantagem para três golos de diferença, através de Kevin, jogador espanhol que está a treinar à experiência, e Sheriff, enquanto no conjunto de Rui Barros foi Tony Djim que reduziu, selando o resultado final.



O FC Porto B entrou com o ‘pé esquerdo’ em jogos de pré-temporada, após a primeira semana de trabalho, enquanto o Arouca venceu todos os três jogos de treino disputados até agora.