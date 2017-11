FC Porto B mais eficaz vence União da Madeira

Lusa 05 Nov, 2017, 13:55 | 2.ª Liga

O acerto do FC Porto fez a diferença no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, num jogo equilibrado e em que o União da Madeira acabou reduzido a nove unidades, por expulsão do Petar Orlandic (56 minutos) e lesão de Laércio, já nos instantes finais.



Numa primeira parte dividida, os golos surgiram em lances originados em bolas paradas. Primeiro o FC Porto B, por Fede Varela (29) e depois o União da Madeira por Petar Orlandic (44). No segundo tempo, Bruno Costa daria o segundo triunfo seguido aos ‘dragões’ (68), que subiram provisoriamente à liderança.



O primeiro momento de perigo surgiu aos 13 minutos, com Petar Orlandic a obrigar Diogo Costa a uma defesa apertada, a dois tempos. No minuto seguinte, o FC Porto B respondeu, após um livre de Bruno Costa, surgindo André Pereira solto de marcação a desviar ao lado.



Após nova tentativa de André Pereira, que rematou ao lado, chegou o golo do FC Porto. Na sequência de um livre, cobrado por Bruno Costa, Fede Varela surgiu sem oposição a desviar para o fundo da baliza, inaugurando o marcador, aos 29 minutos.



Os madeirenses procuraram reagir, e, após um cabeceamento de Laércio desenquadrado, a igualdade chegou bem perto do intervalo, com Petar Orlandic a dar o melhor seguimento a um livre de Geoffrey Malfleury.



Na segunda parte, tudo se complicou para o União da Madeira com a expulsão de Petar Orlandic por acumulação de amarelos. A partir daí o FC Porto B assumiu o controlo do jogo, com o União da Madeira a procurar explorar a velocidade dos seus homens mais adiantados.



Aos 63 minutos, o FC Porto B criou muito perigo, por Musa Yahaya, mas Tony estava atento e segurou. Na resposta, Geoffrey Malfleury, na cobrança de um livre, obrigou Diogo Costa a uma boa intervenção.



Contudo, o FC Porto B voltou a ter vantagem no marcador, aos 69 minutos, por Bruno Costa, que finalizou uma boa incursão de Diogo Dalot.



Tudo ficou ainda mais difícil para os madeirenses, quando o central Laércio foi obrigado a abandonar o terreno de jogo por lesão, obrigando a sua equipa a jogar os últimos minutos reduzida a nove.



Apesar de tudo, o União da Madeira manteve uma boa atitude competitiva e ainda criou muito perigo, aos 84 minutos, por Rodrigo Henrique na marcação de um livre à entrada da área, que Diogo Costa segurou com dificuldade.



Na compensação, André Pereira surgiu isolado, mas Tony esteve insuperável.