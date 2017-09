FC Porto B obtém a primeira vitória fora ao vencer Oliveirense

Lusa 09 Set, 2017, 14:04 | 2.ª Liga

O FC Porto B chegou à vantagem por intermédio de André Pereira aos seis minutos de jogo, e a Oliveirense empatou por intermédio de Riascos, aos 66, mas no reatamento da partida, Galeno fez o tento da vitória para os 'bês', aos 67.



Os 'dragões' chegaram à vantagem logo no início da partida, num pontapé livre de Rui Moreira que Coelho defendeu para a frente e André Pereira, mais rápido, chegou primeiro ao ressalto e encostou para fazer o primeiro golo da partida.



A Oliveirense respondeu 12 minutos mais tarde, com três oportunidades seguidas, primeiro num livre de João Amorim, para uma boa defesa de Diogo Costa para canto.



No canto, o guarda-redes afastou com os punhos para a entrada da área, onde estava Sérgio Ribeiro, que rematou forte, com a bola a sofrer um desvio e a ir embater na trave, saindo para novo canto, do qual resultou um cruzamento de Oliveira para o cabeceamento de Filipe Gonçalves, que passou muito perto da baliza.



A equipa da casa continuou a pressionar, mas o desacerto e Diogo Costa impediram que se chegasse ao intervalo com um empate no marcador, enquanto, do outro lado, Dalot ficou perto de aumentar a vantagem por duas vezes.



Na segunda parte, as duas equipas dispuseram de boas oportunidades para marcar, enquanto os 'guardiões' iam brilhando.



Ainda assim, depois de muita insistência, a Oliveirense chegou ao empate, numa bola colocada em profundidade para a velocidade de Riascos, que ganha em corpo a Diogo Leite, e não perdoou no frente-a-frente com Diogo Costa.



No entanto, a igualdade não durou muito tempo porque, no minuto seguinte, Galeno aproveitou uma falha de concentração da equipa da casa para voltar a colocar o FC Porto em vantagem, surgindo isolado frente a Coelho.



Nos minutos finais, a equipa comandada por António Folha conseguiu fechar bem o caminho para a sua baliza e ainda criou mais uma oportunidade para marcar, aos 85 minutos, por Diogo Queirós, que recuperou e conduziu a bola, desde o meio campo defensivo, entrando na área adversária e atirou forte com a bola a embater no ferro.







Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.



Oliveirense - FC Porto B: 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, André Pereira, aos 05 minutos.



1-1, Riascos, 66.



1-2, Galeno, 67.







Equipas:



- Oliveirense: Coelho, Alemão, Mathaus, Sérgio Silva, Ricardo Tavares, João Amorim, Filipe Gonçalves, Oliveira (João Mendes, 75), Sérgio Ribeiro (Cuero, 60), Serginho (Rafa, 60) e Riascos.



(Suplentes: Kadu, Rafa, João Mendes, Fabian, Manuel Godinho, Raúl Martins e Gabi.)



Treinador: Pedro Miguel.



- FC Porto B: Diogo Costa, Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite, Mata, Luizão, Rui Pires, Rui Moreira (Rui Pires, 78), Galeno, André Pereira (Djim, 89) e Fede Varela (Bruno Costa, 81).



(Suplentes: Mbaye, Bidi, Jorge, Djim, Ruben Macedo, Bruno Costa e Musa.)



Treinador: António Folha.







Árbitro: Carlos Espadinha (AF Portalegre).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Riascos (69), Oliveira (73), Filipe Gonçalves (77).



Assistência: 305 espetadores.