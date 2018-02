FC Porto B reforça liderança, com triunfo frente ao Leixões

Lusa 04 Fev, 2018, 18:30 | 2.ª Liga

Os portistas voltaram às vitórias após duas jornadas sem triunfos, face ao Arouca (1-1) e ao Penafiel (0-1), somando agora 44 pontos, enquanto o Leixões interrompeu um ciclo de sete jogos sem perder.



Os portistas foram mais fortes nos primeiros 25 minutos e beneficiaram mesmo de dias situações para golo, a primeira por Moreto (12) e a segunda através de Romário (22), esta na sequência de um bom trabalho de Diogo Dalot no lado esquerdo.



Depois desse período, o Leixões 'acordou', Kukula podia ter marcado aos 25 minutos e Derick marcou mesmo no minuto seguinte, depois de a sua equipa ter conquistado uma bola no meio-campo portista.



O golo leixonense abalou os 'dragões e a equipa forasteira cresceu e teve mais duas situações claras para dilatar a vantagem até ao intervalo, aos 34 e aos 45 minutos, o que não acontece por culpa própria.



A segunda parte foi de domínio quase total do FC Porto B, com Diogo Dalot em grande plano, com arrancadas poderosas pelo lado direito que causaram muitos problemas à defesa visitante.



Dalot tentou o empate logo nos primeiros instantes do segundo tempo, com um remate forte que André Ferreira conseguiu deter, mas o guardião leixonense nada pôde fazer quando, aos 55 minutos, o paraguaio Irala atirou e marcou, após assistência de Romário.



O Leixões, que tão bem tinha terminado a primeira parte, encolheu-se, perdeu a luta pelo meio-campo e começou a sentir crescentes dificuldades ante a pressão portista, tanto pelas faixas laterais como pelo corredor central.



Iarala, novamente assistido por Romário, acertou na barra aos 65 minutos, Oleg forçou André Ferreira a uma defesa aparatosa, aos 77, e nem a entrada de Bruno China para lugar de Bruno Lamas, mal recebida pelos muitos adeptos leixonenses presentes, travou o 'assalto' portista.



Aos 82 minutos, Diogo Dalot 'rasgou' outra vez a defesa adversária pelo flanco direito, cruzou e Oleg aproveitou e fez o 2-1 final.