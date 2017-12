Goleador Heriberto volta a marcar e o Benfica B bate o Arouca pela margem mínima

Lusa 01 Dez, 2017, 21:25 | 2.ª Liga

O jovem Heriberto somou o seu nono golo na competição, sendo o melhor marcador das 'águias' na prova e um dos mais certeiros da II Liga.



Foi um sucesso importante para o Benfica B, conjunto que desde o dia 22 de outubro não somava os três pontos da vitória. Foi na 10ª jornada, na receção ao União da Madeira, altura em que triunfou por 2-1.



O Benfica beneficiou da primeira oportunidade de golo aos 16 minutos. João Félix fez uma brilhante assistência para Heriberto, o avançado encarnado ganhou vantagem sobre os defesas contrários, mas o remate bateu no central Deyvison e o lance perdeu-se pela linha final.



O Arouca continuou a espreitar o contra-ataque para tentar surpreender as 'águias'. Aos 27 minutos, Roberto recebeu uma bola na esquerda, cruzou largo para o flanco contrário, mas o ganês Barnes 'disparou' muito alto e por cima da barra benfiquista.



A equipa anfitriã justificou a vantagem registada ao intervalo, pois foi sempre a mais incisiva no ataque. Daí o golo marcado por Heriberto, aos 34 minutos, na sequência de uma brilhante assistência do 'miúdo' João Félix, um portento de habilidade e intuição.



Em desvantagem no marcador, Miguel Leal, técnico do Arouca, reforça o ataque com a entrada do avançado Rui Areias para o lugar do médio sérvio Palocevic.



Aos 53 minutos, o reentrado Rui Areias caiu na grande área 'encarnada' e o Arouca reclamou grande penalidade, mas o árbitro Hélder Malheiro, muito contestado pelos adeptos benfiquistas, nada assinalou.



Lance de grande perigo para a turma arouquense aos 69 minutos, mas a bola rematada por Rui Areias saiu ligeiramente ao lado e com o guarda-redes russo Zoblin fora da baliza.



Mais um lance com a marca de Heriberto aos 73 minutos. O jogador benfiquista ganhou na luta corpo a corpo, arrancou pela esquerda e isolou Zé Gomes, mas o remate do seu companheiro de ataque saiu forte, mas ligeiramente ao lado. No lance seguinte, foi a vez de João Filipe rematar em habilidade, mas ao lado.



O Arouca abriu o seu jogo e o Benfica ficou com mais espaço para visar a baliza adversária, mas faltou inspiração aos jogadores 'encarnados' para reforçarem a vantagem, que, mesmo assim, somaram três preciosos pontos para fugirem à perigosa e indesejada zona da despromoção.