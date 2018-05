Golo de Dieguinho `atira` União da Madeira para o Campeonato de Portugal

Lusa Comentários 12 Mai, 2018, 16:16 | 2.ª Liga

Numa última jornada em que eram sete as equipas em risco de descida para o Campeonato de Portugal, o União da Madeira era a que se encontrava em pior situação e necessitava de sair da Cova da Piedade com um resultado positivo para poder aspirrar à manutenção.



A situação ficou ainda mais complicada ao longo da primeira parte, altura em que os piedenses chegaram aos 2-0, com golos de Cleo (27 minutos), este de grande penalidade, e de Willyan (42).



No entanto, os insulares ainda chegaram a sonhar com a permanência, quando empataram 2-2, com tentos de Betinho (68), este de grande penalidade, e de Júnior (80), chegando a deixar o Sporting de Braga B por alguns minutos na zona de descida.



Tudo se desmoronou aos 90+4, quando Dieguinho anotou o golo da vitória da equipa do Cova da Piedade, 'salvando' os 'bês' do Sporting de Braga e confirmando a descida dos 'azuis e amarelos'.



Em Alcochete, os últimos minutos foram de grande tensão para os 'arsenalistas', que se viram em desvantagem aos 74 minutos, golo de Paulinho, e ainda chegaram a ver o União da Madeira recuperar de uma desvantagem de dois golos, mas o jogo acabou em festejos, quando foram informados do golo nos descontos que ditou a descida da equipa madeirense.



Nos restantes embates que envolviam equipas ainda em risco de descida, nenhuma delas perdeu o seu jogo, tendo a emoção se restringido aos embates na Cova da Piedade e Alcochete.