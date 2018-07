Guarda-redes brasileiro Rafael Defendi assina pelo Famalicão até 2020

Lusa Comentários 09 Jul, 2018, 13:39 / atualizado em 09 Jul, 2018, 13:39 | 2.ª Liga

“O que mais me seduziu foi o projeto de crescimento desportivo que o clube me apresentou e a minha vontade de trabalhar é muita para ajudar nesses objetivos”, disse o jogador de 34 anos.



Defendi confessou ainda que se aconselhou com o defesa Ricardo, ex-capitão do Paços de Ferreira, que foi também oficializado no clube de Famalicão, no domingo.



O atleta brasileiro, que jogou a maior parte da sua carreira no seu país de origem, conta com uma passagem pelo Desportivo das Aves por empréstimo, em 2008, tendo depois rumado aos ‘castores' em 2014, clube no qual fez 89 jogos em quatro anos.