II LIGA - A última descida

- À entrada para a última jornada (34.ª) cinco equipas ainda poderão descer, são elas o Mafra, o Farense, a UD Oliveirense, o Arouca e o Varzim.





- Das cinco equipas, uma vai descer.





- Uma coisa é certa quem ganhar garante a manutenção.





- Mas e se as cinco equipas vencerem? Isso não poderá acontecer porque duas delas vão-se defrontar. (UD Oliveirense-Arouca).





- Bem, então quem perder na Oliveirense-Arouca ... desce. Não é bem assim, pois o Varzim encontra-se com menos dois pontos e terá sempre de vencer.





- O Varzim é a única equipa que sabe que se não vencer... desce. Todas as outras podem não ganhar e manter-se na II Liga.





- Existem 81 hipóteses de descida, a saber:





FARENSE - desce em 2 das 81 hipóteses.

UD OLIVEIRENSE - desce em 6 das 81.

MAFRA - desce em 7 das 81.

AROUCA - desce em 12 das 81.

VARZIM - desce em 54 das 81.





- Até poderão as cinco equipas terminar o campeonato todas com 41 pontos, e nesse caso descerá o Arouca, no mini campeonato a cinco.





- Arouca não conseguiu vencer a nenhum dos 4 adversários(!)





