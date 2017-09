Invicto Nacional `abate` Académico de Viseu

Lusa 10 Set, 2017, 15:16 | 2.ª Liga

A equipa do Funchal passou a ser a única sem derrotas neste campeonato, depois de impor o primeiro desaire aos viseenses, que, de uma assentada, perderam a liderança para o Santa Clara e cairam para terceiro, atrás do Nacional.



Os insulares somaram o quarto triunfo consecutivo, merecendo inteiramente a conquista dos três pontos, já que foram a melhor equipa, mas sobretudo aquela que tudo fez pela vitória.



Os nacionalistas, que dominaram o jogo por inteiro, dispuseram de muitas oportunidades para avolumar o resultado, mas tal não aconteceu por mérito do guarda-redes Peçanha.



Na primeira parte, ainda antes de marcar o primeiro golo, o Nacional dispôs de três flagrantes ocasiões, aos 03 e 19 minutos, por intermédio de Ricardo Gomes, o homem do jogo, e aos 36 por Christian.



Do lado dos viseenses, Sandro Lima (06 minutos) e João Mário (32) foram os protagonistas de dois lances de perigo relativo junto da baliza do Nacional.



Aos 41 minutos, os madeirenses marcaram o primeiro golo, através de Ricardo Gomes, que saltou mais alto do que a defesa contrária e bateu Peçanha, com cabeceamento imparável, após um pontapé de canto.



Na segunda parte o 'filme' repetiu-se, com a equipa orientada por Costinha, sempre mais objetiva e consistente nas ações ofensivas, enquanto o Académico respondia de forma pouco clarividente.



Aos 84 minutos, Ricardo Gomes 'selou' a vitória do Nacional, na concretização de uma grande penalidade, por falta de Bruno Silva sobre Witi, que lhe valeu a expulsão com cartão vermelho direto.







Jogo no Estádio da Madeira.



Nacional - Académico de Viseu, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Ricardo Gomes, 41 minutos.



2-0, Ricardo Gomes, 86 (grande penalidade).







Equipas:



- Nacional: Daniel Guimarães, Nuno Campos, Diogo Coelho, Júlio César, Mauro Cerqueira, Jota, Vítor Gonçalves (Valkenedy, 67), Christian, Camacho, Ricardo Gomes (Vanilson, 89) e Murilo (Witi, 74).



(Suplentes: Framelin, Witi, Diego, Vanilson, Valkenedy, Elízio e Edgar Abreu).



Treinador: Costinha.



- Académico de Viseu: Peçanha, Joel (Erivaldo, 78), Bura, Bruno Sousa, Lucas, Paná (Barry, 60), Fernando Ferreira, João Mário (Avto, 42), Sandro Lima, Zé Paulo, Capela.



(Suplentes: Jonas, Kiko, Erivaldo, Barry, Loureiro, Pica e Avto).



Treinador: Francisco Chaló.







Árbitro: Fábio Veríssimo (Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Mário (33), Vítor Gonçalves (37), Jota (45+2), Daniel Guimarães (47), Avto (66), Júlio César (70), Fernando Ferreira (79), Peçanha (85) e Bura (88). Cartão vermelho direto para Bruno Sousa (85).



Assistência: 1.924 espetadores.