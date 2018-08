Irobiso garante triunfo do Farense sobre o Famalicão

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 19:40 | 2.ª Liga

Com três reforços em campo no ‘onze’ inicial, os algarvios conquistaram os três pontos no regresso ao segundo escalão, após dois anos de ausência, graças a uma segunda parte mais dinâmica e ao trabalho de dois suplentes no único golo da partida.



Na primeira parte, jogada sob um calor intenso, com um futebol demasiado ‘mastigado’, muitos erros na decisão e passes transviados, escassearam as oportunidades de golo para os dois lados.



Depois do intervalo, o Farense mudou a sua face, surgindo muito mais dinâmico em termos ofensivos, criando imediatamente situações de perigo junto da baliza de Rafael Defendi.



Primeiro, logo 49 minutos, Alvarinho atirou à barra depois de um cruzamento de Filipe Godinho, e depois foi Alan Júnior a falhar por duas vezes, aos 51 e 60.



Pelo meio (55), Filipe Oliveira também rematou às malhas laterais com perigo e, aos 66, Hugo Gomes colocou mesmo a bola dentro da baliza, antes de o auxiliar assinalar fora de jogo do central famalicense.



Mais eficaz, o Farense chegou ao triunfo aos 79 minutos, graças a duas apostas que saíram do banco: o sul-africano Mayambela protagonizou excelente jogada individual pela esquerda e centrou atrasado para o remate de primeira de Irobiso, que valeu o triunfo aos algarvios.



Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense - Famalicão, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Irobiso, 79 minutos.



Equipas:



- Farense: Daniel Fernandes, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Fabrício, André Vieira (Irobiso, 76), Markovic, Alvarinho (Mayambela, 59), Fábio Gomes e Alan Júnior (Nuno Borges, 69).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Irobiso, Mayambela, Perisic, Pedro Simões, Nuno Borges e Michael).



Treinador: Rui Duarte.



- Famalicão: Rafael Defendi, Joel Monteiro, Ricardo, Hugo Gomes, Jorge Miguel, Hocko, Filipe Oliveira (Anderson, 81), Walterson (Mendes, 78), Feliz (Fabinho, 64), Willian Dias e Fabrício.



(Suplentes: Ricardo Fernandes, Koffi, Ângelo, Mendes, Jorge Pereira, Fabinho e Anderson).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: José Carlos Rodrigues (Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jorge Ribeiro (29), Willian Dias (71) e Ricardo (84).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.