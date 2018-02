Jogo entre Nacional e Oliveirense novamente adiado para quinta-feira

Lusa Comentários 28 Fev, 2018, 15:58 | 2.ª Liga

Depois de ter aguardado os 30 minutos regulamentares, o árbitro Vítor Ferreira, da associação de Braga, decidiu adiar o encontro, atendendo à chuva, ao vento e ao nevoeiro.

Também devido ao mau tempo, os voos de regresso ao continente de Oliveirense e da equipa de arbitragem foram cancelados.

Este encontro estava inicialmente previsto para 31 de janeiro, quando foi remarcado para hoje, então devido à chuva e ao vento forte.

No passado domingo, o jogo entre Nacional e FC Porto B, da 26.ª ronda, também foi adiado para 07 de março, devido ao nevoeiro.

Com dois jogos em atraso, o Nacional ocupa o oitavo lugar da II liga, com 37 pontos em 24 jogos, enquanto a Oliveirense segue no 17.º posto, com 29 em 25.