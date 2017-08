Jorge Costa afasta quatro jogadores do Arouca

Mário Aleixo - RTP 12 Ago, 2017, 14:05 / atualizado em 12 Ago, 2017, 14:05 | 2.ª Liga

O treinador do Arouca falou este sábado sobre o afastamento de quatro jogadores, garantindo que não conta com eles e que devem seguir carreira longe do clube.



Na sequência da derrota em Famalicão, por 2-0, na primeira jornada da II Liga, o treinador cancelou a folga de segunda-feira e houve uma palestra de hora e meia no balneário, antes de subir ao relvado. Da conversa saiu a decisão de afastar Kuca, Jubal, Sancidino e Bruno Lopes que, desde então, têm treinado à parte do plantel e em horas diferentes.



"O que aconteceu no balneário fica no balneário, as consequências dessa reunião já são conhecidas. Fizemos uma análise de conjunto do que se passou em Famalicão e chegamos a uma conclusão desagradável, mas continuamos. Estamos com um bom espírito e esperamos que amanhã (domingo) possamos fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado", disse o treinador à imprensa, acrescentando que esta é uma decisão "irreversível".



"Vão continuar as suas carreiras longe de Arouca", vincou.



Com menos quatro jogadores e Adílio ainda lesionado, Jorge Costa ficou limitado nas opções para a receção deste domingo ao FC Porto B, da segunda jornada. Ainda assim, o treinador, ex-central dos azuis e brancos, considera que "é possível vencer o FC Porto B" e manter "o objetivo de subida", mesmo tendo em conta a "qualidade" e "juventude" do plantel adversário.



"O grupo está bom, o ambiente está ótimo e a vontade de vencer o FC Porto é enorme. Sabemos também que temos a responsabilidade de dar uma imagem completamente diferente daquela que demos em Famalicão. Sinto o grupo com muita vontade", afirmou Jorge Costa, que em breve espera ter mais quatro reforços.