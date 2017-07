Jorge Costa quer o Arouca a mandar nos jogos

Lusa 10 Jul, 2017, 15:40 | 2.ª Liga

"Os nossos objetivos estão bem definidos, portanto temos de mandar. Temos de ter largura, profundidade, jogar e não deixar jogar e temos de criar desequilíbrios porque, ou muito me engano, ou as equipas que vão defrontar o Arouca terão mais preocupações defensivas. Temos de encontrar soluções para contrariar isso", disse o técnico aos jornalistas, no final do treino da manhã.



Depois de uma semana de treinos bidiários, que culminou com um jogo-treino no Estádio do Bessa (0-0), Jorge Costa está satisfeito com o que já alcançou, mas sabe que ainda "é curto" e pretende melhorar a equipa.



"Fiquei muito contente com o que foi feito no Bessa. Depois de uma semana de trabalho, fiquei surpreendido positivamente pela qualidade e pelos princípios que já adquirimos", considerou, apontando a melhoria dos "níveis físicos" e do "processo ofensivo" como algo a melhorar nas próximas sessões.



Para já são 27 os atletas a treinar às ordens do treinador português, de 45 anos, que não quer perder ninguém. Novas contratações podem acontecer, mas, afiança o treinador, se os jogos oficiais começassem já, "não mudaria nada o discurso e este plantel dá total garantia de subida".



O Arouca faz o primeiro jogo oficial da época 2017/18 em Coimbra, com a Académica, na primeira fase da Taça da Liga.