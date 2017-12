José Viterbo abandona comando do União da Madeira

Mário Aleixo - RTP 14 Dez, 2017, 07:18 / atualizado em 14 Dez, 2017, 07:18 | 2.ª Liga

Em comunicado, o clube insular informou que "o treinador José Viterbo manifestou à administração a sua vontade de retomar em regime de exclusividade a função de coordenador dos escalões de formação e de treinador principal da equipa B, o que foi aceite".



Revelando ainda que, "após ponderação, foi decidido, de comum acordo e com efeitos imediatos, cessar a sua função de treinador principal na equipa profissional".



O União da Madeira foi eliminado da Taça de Portugal, na tarde de quarta-feira, pelo Desportivo das Aves (5-1), num jogo disputado no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.



A direcção do União da Madeira tem assim que encontrar um substituto, já que o clube madeirense, que ocupa o 18º lugar da II Liga com 16 pontos, defronta no próximo domingo, pelas 16h00, o Famalicão, segundo com 30 pontos, em partida da 17ª jornada da II Liga, que terá lugar no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.