Júnior Pius marca aos 90 e dá vitória ao Paços de Ferreira na visita ao Famalicão

Lusa Comentários 05 Fev, 2019, 22:29 | 2.ª Liga

Júnior Pius fez no último minuto do tempo regulamentar o único tento da partida, conquistando três pontos que isolam ainda mais a equipa pacense, líder agora com 46 pontos, mais cinco do que o Famalicão, que segue em segundo com 41.



Num jogo entre candidatos à subida e que valia a liderança da tabela - à entrada para a jornada Paços de Ferreira e Famalicão estavam separados por dois pontos -, houve muita luta, mas poucas reais oportunidades de golo.



Os pacenses começaram melhor com um remate para fora, mas muito junto ao poste, de Luiz Carlos, aos 13 minutos, mas só na segunda parte se voltou a ver mais perigo junto à baliza de Defendi.



Já o Famalicão pecou ainda mais na abordagem à baliza contrária já que o primeiro verdadeiro remate da equipa da casa só aconteceu aos 75 minutos, com Feliz a rematar forte, mas para fora.



As duas equipas praticaram um futebol pouco prático e muito cauteloso e só intensificaram a aproximação ao último terço do terreno a pouco mais de dez minutos do final do encontro.



E mesmo em cima do final do tempo regulamentar, aos 90, Júnior Pius provocou uma explosão de euforia na bancada que recebeu os adeptos do Paços de Ferreira, ao completar de cabeça um livre de Bruno Teles, fazendo o golo da vitória, numa bola que ainda bateu no poste antes de entrar.



O Famalicão instalou-se no meio campo adversário durante os descontos, mas Ricardo Ribeiro negou qualquer possibilidade de empate.