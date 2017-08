Kenedy abandona Leixões

Lusa 20 Ago, 2017, 11:45 / atualizado em 20 Ago, 2017, 11:46 | 2.ª Liga

"Em nome da SAD quero comunicar que a administração aceitou o pedido de demissão de Daniel Kenedy de treinador da equipa profissional. O Daniel é um grande leixonense e quero agradecer-lhe por tudo o que fez pelo Leixões, em especial na última época. O professor João Henriques vai assumir a liderança da equipa. Para já não foi tomada qualquer outra decisão", revelou Paulo Lopo, em declarações ao sítio do Leixões na internet.



Entretanto, Daniel Kenedy, também em declarações à página do clube na internet, considerou "ser a altura certa" para sair, visto que o Leixões "necessita de uma mudança", e agradeceu ao presidente da SAD e aos adeptos leixonenses pela forma como sempre foi tratado.



"É uma decisão minha e acho que é o melhor para mim e para o Leixões. Vou continuar a amar este clube e, a partir de agora, sou mais um adepto leixonense. Agradeço a todos pela forma como me trataram, desde o presidente a todos os adeptos. Agradeço a todo o universo leixonense pela forma como me acolheu e tratou durante estes 10 meses. Saio daqui muito feliz por ter representado o grande Leixões, mas a vida dá muitas voltas e o futebol é assim", disse o técnico.



O Leixões perdeu por 3-0 em casa do Académico de Viseu, em jogo da terceira jornada da II Liga de futebol. Na primeira jornada tinha sido goleado no campo do Real Massamá por 4-1 e na segunda vencera na receção ao Varzim por 2-1.