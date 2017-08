Partilhar o artigo Kenedy demite-se de técnico do Leixoes e é substituído pelo seu adjunto Imprimir o artigo Kenedy demite-se de técnico do Leixoes e é substituído pelo seu adjunto Enviar por email o artigo Kenedy demite-se de técnico do Leixoes e é substituído pelo seu adjunto Aumentar a fonte do artigo Kenedy demite-se de técnico do Leixoes e é substituído pelo seu adjunto Diminuir a fonte do artigo Kenedy demite-se de técnico do Leixoes e é substituído pelo seu adjunto Ouvir o artigo Kenedy demite-se de técnico do Leixoes e é substituído pelo seu adjunto

Tópicos:

Académico, Massamá, SAD, Varzim,