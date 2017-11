Laércio desfalca U. Madeira por cinco semanas

Mário Aleixo - RTP 08 Nov, 2017, 08:43 / atualizado em 08 Nov, 2017, 08:46 | 2.ª Liga

Em comunicado, o clube madeirense informou que "o jogador Laércio Morais contraiu uma rotura muscular no gémeo da perna esquerda, no jogo do passado domingo, contra o FC Porto B, estando prevista uma paragem nunca inferior às cinco semanas".



Laércio Morais que tanto pode actuar no centro da defesa, como no lado esquerdo, tem sido uma peça importante, tendo participado em 14 partidas pelo clube insular.



O defesa brasileiro junta-se assim a Danilo Dias, Betinho e Mica no lote de lesionados de longa duração.



O U. Madeira ocupa o 16º lugar com 13 pontos e defronta no próximo domingo o Varzim, em partida antecipada relativa à 18ª jornada, que terá lugar no Estádio do Varzim, na Póvoa do Varzim, pelas 15h00.