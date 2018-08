Leixões alcança primeira vitória na II Liga em casa do Estoril Praia

Lusa Comentários 26 Ago, 2018, 13:45 | 2.ª Liga

Os 'canarinhos' partiam para a terceira ronda do campeonato sem qualquer golo consentido, tal como Mafra e Paços de Ferreira, mas o tento de Luís Silva, aos 17 minutos, mudou o paradigma.



A resposta chegou volvidos 10 minutos, através do avançado Roberto. No entanto, foi do banco que saiu a chave do desafio, com o avançado Pedro Henrique a operar a reviravolta, aos 90+2.



A entrada apática e desatenta dos jogadores liderados por Luís Freire foi castigada pelo golo leixonense, ainda que tenha sido precedido de uma posição irregular, por parte de Luís Silva, ao desenvencilhar-se dos centrais da casa e a cabecear com eficácia para o fundo da baliza de Thierry Graça.



Os visitantes iam justificando a vantagem no desafio, ao imporem-se frequentemente no último terço do meio-campo adversário, mesmo sem criar muitas ocasiões, mas a saber explorar os espaços descompensados.



Contudo, o Estoril Praia acabou por conseguir chegar à igualdade, aos 27 minutos, no único lance em que a defesa do Leixões fracassou, permitindo ao brasileiro Roberto apontar o seu terceiro golo no campeonato.



O segundo tempo trouxe maior equilíbrio e mais perigo para ambas as balizas, porém só em tempo de compensação chegou o tento que assegurou os três pontos para a equipa de Matosinhos, pelos pés de Pedro Henrique.







Jogo realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Estoril Praia -- Leixões, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Luís Silva, 17 minutos.



1-1, Roberto, 27.



1-2, Pedro Henrique, 90+2.







Equipas:



- Estoril Praia: Thierry Graça, João Góis, Oumar Diakhité, João Gomes, Furlan (João Vigário, 64), Filipe Soares (Gustavo Costa, 76), João Patrão, Gonçalo Santos (Wallyson Mallmann, 64), Aylton, Sandro Lima e Roberto.



(Suplentes: Igor, João Vigário, Gustavo Costa, Diney Borges, Pedro Queirós, Wallyson Mallmann e Jonata).



Treinador: Luís Freire.



- Leixões: Tony Batista, Jorge Silva, Bura, M. Costa, Bernardo, Luís Silva, (Stéphane Dasse, 77), Evandro Brandão (Pedro Henrique, 90), André Ceitil, Derick Poloni, Lawrence Ofori e Kukula (Erivaldo, 66).



(Suplentes: Fábio Matos, Amine Oudrhiri, Pedro Henrique, Breitner da Silva, Erivaldo, Anthony Correia e Stéphane Dasse).



Treinador: Filipe Gouveia.







Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Góis (14), Kukula (35) e Furlan (45).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.