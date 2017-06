Leixões anuncia a chegada de sete reforços

Lusa 09 Jun, 2017, 11:01 / atualizado em 09 Jun, 2017, 11:01 | 2.ª Liga

Num comunicado publicado na página oficial do clube de Matosinhos na internet, o Leixões informa que o avançado de 27 anos, que saiu no final de 2015/16 para o Cova da Piedade, antes de rumar à Coreia do Sul para representar o Gwangju, assinou por três épocas.



No caso de Telmo Castanheira (ex-Santa Clara), de 25 anos, volta ao clube no qual concluiu a sua formação com um vínculo de um ano com outro de opção.



Estes dois nomes juntam-se a outros cinco, agora confirmados pela SAD do emblema de Matosinhos e que já haviam sido contratados nos dias anteriores.



Evandro Brandão (ex-Fafe), de 26 anos, é um avançado angolano com passagens pelo Benfica e Manchester United, Stephen Eustáquio (ex-Torreense), de 20 anos, é um médio luso-canadiano, Derick (ex-Anadia), de 23 anos, é avançado brasileiro.



O lote de reforços da semana para Daniel Kenedy completa-se com as chegadas do guarda-redes de 27 anos Joel Rosário (ex-Almancilense), e que, tal como os anteriores, assinou por duas épocas, mais uma de opção, e de Stevy Okitokandjio (ex-Excelsior, Holanda), um avançado de 22 anos, que assinou um vínculo válido por uma temporada, com outra de opção.



O Leixões garantiu no sábado a manutenção na II Liga, após empatar 1-1 no segundo jogo do 'play-off' com o Praiense, depois de ter vencido na primeira mão por 1-0.