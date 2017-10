Leixões bate Gil Vicente e entra na luta pela subida de divisão

Lusa 08 Out, 2017, 21:00 | 2.ª Liga

A equipa de Matosinhos aproveitou o acerto de calendário para com golos na segunda parte de Kukula e de Evandro Brandão entrar na luta pela subida, repartindo o terceiro lugar com o FC Porto B, ambos 16 pontos.



A primeira parte decorreu num ritmo morno, período em que a equipa visitante aproveitou para tentar chegar ao golo, mas pertenceram aos locais as duas únicas ocasiões de perigo, a primeira desperdiçada por Evandro Brandão (39) e a segunda por Stephen (40).



Com a equipa da casa por cima no regresso dos balneários foi dos 'galos' a primeira situação de golo, quando Alioune Fall (68) fletiu da esquerda para o centro e, do limite da área, atirou forte e cruzado, fazendo a bola passar junto ao poste.



Dois minutos depois, na sequência de um canto de Bruno Lamas, Jaime surgiu solto a cabecear, valendo o corte de Ricardinho junto ao poste, antes de Bruno Lamas (71) obrigar Rui Sacramento a defesa apertada.



Segundos depois, o extremo do Leixões assistiu Kukula que, na pequena área, entre os centrais, desviou para o fundo das redes, abrindo o marcador.



Em cima do minuto 90, Brandão rematou já na área, a bola embateu em Tormena e fez um 'chapéu' perfeito para o segundo e último golo do Leixões, que continua a somar por vitórias os jogos disputados esta época em casa.