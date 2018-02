Leixões concede empate nos descontos e leva quatro jogos sem vencer

Lusa 11 Fev, 2018, 17:22 | 2.ª Liga

Na estreia no banco de Francisco Chaló, os leixonenses somaram o quarto jogo consecutivo sem vencer, apesar de se terem adiantado no marcador, por Bruno Lamas, em cima do intervalo, mas permitindo o empate aos 90+4, por Luther Singh.



Com este resultado, o Leixões segue no sexto posto, a três pontos do Arouca, última equipa em zona de subida, enquanto o Braga B continua no 19.º e penúltimo lugar.



Apesar de não vencer há 11 encontros, a equipa minhota surgiu em Matosinhos disposta a pontuar e ao sexto minuto Luther Singh galgou do meio-campo até à linha de fundo e só a intervenção de André Ferreira evitou o golo.



A resposta do Leixões surgiu aos 18 minutos quando, aproveitando um mau alívio, Bruno Lamas atirou, à entrada da área, sobre a barra.



O minuto 43 acabou por ser aziago para os minhotos, com Singh, na cara de André Ferreira a não conseguir marcar e, em contra-ataque, Lamas, agora com mais pontaria, a abrir o marcador para os locais.



Inconformado, o Braga B poderia, ainda assim, ter saído empatado para o intervalo não fosse a defesa enorme para canto do guarda-redes do Leixões a remate de Simão.



A segunda parte começou com a equipa visitante a causar perigo, num remate de Didi (52) à malha lateral, respondendo Evandro Brandão, três minutos depois, numa finalização que saiu perto do alvo.



Uma iniciativa de Villagrán (56) fez André Ferreira voltar a brilhar por duas vezes, evitando depois a recarga perante a chegada de um adversário.



Enorme na primeira defesa ao remate de Singh (90+4), o guardião do Leixões foi, contudo, impotente para deter a recarga do mesmo jogador.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Sporting Braga B, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Bruno Lamas, 43 minutos.



1-1, Luther Singh, 90+4.







Equipas:



- Leixões: André Ferreira, Jorge Silva, Jaime, Ricardo Alves, Derick, Semedo, Luís Silva, Bruno Lamas, Belima (Kukula, 46), Evandro Brandão (Bruno China, 67) e Eva Nga (Ricardo Barros, 72).



(Suplentes: Tony, Matheus Costa, Kukula, Breitner, Bruno China, João Lucas e Ricardo Barros).



Treinador: Francisco Chaló.



- Sporting Braga B: Filipe, Thales Oleques (Jonata Bastos, 58), Lucas, Dinis, Simão, Didi (Crespo, 79), Loum, Rui Silva, Villagrán, Luther Singh e André Ribeiro (Denisson, 70).



(Suplentes: Ricardo Velho, Bruno Wilson, Crespo, Afonso Caetano, Trincão, Denisson e Jonata Bastos).



Treinador: Wender Arruda.







Árbitro: Fábio Piló (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kukula (89), Ricardo Barros (90+2) e Simão (90+7).



Assistência: cerca de 900 espetadores.