Leixões dá a volta ao marcador para vencer Vitória Guimarães B

Lusa 12 Nov, 2017, 17:31 | 2.ª Liga

De livre direto, Kiko abriu o marcador para os visitantes, após o que Haashim Domingo ampliou perto do intervalo, com Kukula e Bruno Lamas, na segunda parte, a empatarem, antes do médio completar a reviravolta, em mais um livre direto.



Invicto em casa em todas as provas, o Leixões esteve mal, deixou os visitantes ganharem confiança e, pelo meio, sofreu dois golos e ainda permitiu um remate de João Correia ao poste.



Com Nuno Pereira a estrear-se na baliza da equipa de Matosinhos, o Guimarães B aproveitou a tarde menos inspirada dos locais para abrir o marcador, num livre direto vistoso de Kiko, aos 34 minutos.



Na tentativa do responder à desvantagem, o Leixões cresceu no jogo, mas, sem qualidade nas transições, viu-se surpreendido em cima do intervalo num contra-ataque que fez Estupiñán servir Haashim Domingo para uma conclusão fácil na pequena área.



Numa segunda parte de sentido único, o Leixões repôs a igualdade em golos parecidos, primeiro num remate de João Lucas (59 minutos) que Kukula, na recarga, transformou em golo, antes de Bruno Lamas (79) fazer o mesmo, depois de um remate de Derick que ressaltou num adversário.



O Guimarães B, aos 82 minutos, desperdiçou um mau atraso de João Lucas, com Nuno Pereira a negar o golo a João Correia, antes de Estupiñán fazer a recarga para fora, o que acabou aproveitado por Bruno Lamas, que, ao 'bisar' nos descontos, completou a reviravolta.