Leixões e Nacional empatam em jogo intenso

Lusa Comentários 18 Ago, 2019, 20:00 / atualizado em 18 Ago, 2019, 20:00 | 2.ª Liga

Apesar de as duas equipas terem criado situações para marcar na primeira parte, apenas o Nacional conseguiu concretizar, aos 40 minutos, por Rochez, respondendo o Leixões na segunda metade, com o golo de empate de Luís Silva, aos 53.



O Leixões vinha de uma derrota fora e procurou tomar conta do jogo, impondo intensidade ao seu futebol e lançando os seus ataques quase sempre pelos corredores laterais, mas os seus cruzamentos não surtiram efeito.



A primeira grande situação ocorreu aos 17 minutos, quando Braga atirou ao poste direito, respondendo o Nacional dois minutos depois, com duas jogadas criadas por Brayan Riascos.



Aos 40 minutos, os insulares adiantaram-se no marcador, num lance em que João Camacho serviu Witi e este cruzou para Rochez, que fez o golo.



Depois de ter ameaçado o empate ainda antes do intervalo, o Leixões igualou o jogo aos 53. Na sequência de um canto cobrado por Derick Polonia, João Pedro desviou e Luís Silva encostou ao segundo poste.



Com a igualdade, o Leixões pressionou e o Nacional passou por algumas dificuldades, tendo João Rodrigues falhado uma grande oportunidade, aos 69 minutos, enquanto o conjunto visitante, aproveitando o adiantamento contrário, também esteve muito perto de passar para a frente, mas o guarda-redes Ivo evitou o golo de Riascos.