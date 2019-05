Leixões empata na Covilhã e está mais perto da permanência

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 20:04 | 2.ª Liga

A equipa de Matosinhos adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto, através de Evandro, tendo os 'serranos' igualado aos 76, através de Kukula, numa altura em que o Leixões jogava com menos uma unidade, por expulsão de Stéphane Dass, aos 55.



O arranque do jogo não poderia ser melhor para a equipa de Matosinhos, quando, na sequência de um lançamento da linha lateral, na esquerda, executado por Jorge Silva, ninguém intercetou a bola, que foi desviada e chegou à pequena área, onde Evandro Brandão só teve de encostar para o fundo das redes.



Os 'leões da serra' reagiram, foram subindo no terreno e, durante a primeira metade, tiveram mais posse e mais remates, embora em apenas uma das investidas obrigaaram a uma intervenção de Tony.



O Leixões ficou reduzido a 10 após a expulsão de Stéphane Dass, aos 55 minutos, a castigar entrada sobre Adriano junto ao vértice da área.



A partir desse momento, o jogo passou a ter sentido único, com os nortenhos compactos, enquanto os 'serranos' iam desenhando ataques sucessivos.



Ao minuto 76, o Sporting da Covilhã restabeleceu a igualdade, por intermédio de Kukula, melhor marcador da equipa.



Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.



Sporting da Covilhã - Leixões: 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Evandro Brandão, 01 minuto.



1-1, Kukula,76.



Equipas:



- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Tiago Moreira, Zarabi, João Cunha, Henrique Gomes (Rafael Vieira, 39), Gilberto, Semedo (Kisley, 71), Mica Silva, Adriano (Diego Medeiros, 65), Bonani e Kukula.



(Suplentes: São Bento, Rafael Vieira, Jaime, Diogo Neto, Zé Pedro, Diego Medeiros e Kisley).



Treinador: Filó.



- Leixões: Tony, Jorge Silva, Pedro Monteiro, Bura, Stéphane Dass, Ceitil (Anthony, 90+5), Erivaldo (André Clóvis, 84), Luís Silva, Zé Paulo (Oudrhiri, 65), Poloni e Evandro Brandão.



(Suplentes: Luís Ribeiro, Oudrhiri, Gastón Camara, Anthony, Pedrinho, Roniel e André Clóvis).



Treinador: Jorge Casquilha.



Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Vieira (41) e Bura (90). Cartão vermelho direto para Stéphane Dass (55).



Assistência: Cerca de 500 pessoas.