Líder Paços de Ferreira soma segundo empate consecutivo na visita a Penafiel

Numa primeira parte de futebol de ataque, o Penafiel criou perigo, sobretudo, de bola parada, colocando-se a vencer aos 18 minutos, por Pires, após um pontapé de canto de Ludovic, o que permitiu ao avançado isolar-se, provisoriamente, na liderança dos melhores marcadores do campeonato, com 12 golos.



Depois de Pedrinho, aos 27 minutos, de fora da área, ter ficado perto do empate, Fábio Abreu aproveitou um livre direto de Ludovic, aos 33, para um desvio de cabeça, que passou junto ao poste direito da baliza pacense.



O líder da prova aumentou o ritmo em busca do empate e atingiu o objetivo já em período de compensação, aos 45+3 minutos, com Tanque, após canto de Bruno Teles, a marcar para os ‘castores’, que dispõem de 12 pontos de vantagem sobre o Famalicão, segundo classificado, com menos um jogo realizado.



A segunda parte acentuou a tendência do período inicial, com a equipa da casa a tentar aproveitar das bolas paradas, através de Fábio Abreu, aos 57 minutos, e Vasco Braga, aos 61, correspondendo o guarda-redes Ricardo Ribeiro com duas boas intervenções.



Apesar de continuar a ter mais posse de bola, o Paços de Ferreira não demonstrou idêntica qualidade na finalização, à exceção de um remate de Tanque, aos 61 minutos, que fez a bola passar perto do poste esquerdo.



Jogo no Estádio Municipal 25 de abril, em Penafiel.



Penafiel - Paços de Ferreira, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Pires, 18 minutos.



1-1, Tanque, 45+3.



Equipas:



- Penafiel: José Costa, Pedro Lemos, Vini, Luís Pedro, José Gomes, Romeu Ribeiro, Tiago Ronaldo, Ludovic (Gustavo, 71), Vasco Braga (Caetano, 84), Fábio Abreu e Pires (Areias, 37).



(Suplentes: Ivo, Caetano, Yuri Araújo, Rafa Sousa, João Paulo, Areias e Gustavo).



Treinador: Armando Evangelista.



- Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Nininho, Marco Baixinho, Marcos Valente, Bruno Teles, Luiz Carlos, Christian, Rafael Barbosa (Fatai, 64), Pedrinho, Osei Barnes (Uilton, 35) e Tanque (Gonçalo, 84).



(Suplentes: Carlos, Rui Correia, André Leão, Uilton, Gonçalo, Fatai e Diaby).



Treinador: Vítor Oliveira.



Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Romeu Ribeiro (31), Tiago Ronaldo (50), Fábio Abreu (67), Fatai (77), Tanque (79) e José Gomes (90+1).



Assistência: cerca de 1.200 espetadores.