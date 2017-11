Liga congratula-se com decisão "sensata e reveladora de profissionalismo dos árbitros"

Lusa 23 Nov, 2017, 15:07 | 2.ª Liga

Num comunicado agência Lusa, a LPFP manifestou a sua total confiança no atual quadro de árbitros e reforçou a sua recetividade para se reunir com a classe e debater propostas de alteração aos regulamentos.

Esta posição surge horas depois de os árbitros terem `adiado` os pedidos de dispensa aos jogos dos campeonatos profissionais, os quais deram entrada hoje e que, do ponto de vista regulamentar, só serão efetivos 20 dias depois, viabilizando, assim, a próxima jornada.

"A Liga está sempre disponível para acolher propostas de alteração regulamentar dos parceiros, entidades e organismos que atuam e desempenham um papel relevante no futebol profissional", sustenta o organismo na mesma nota.

A LPFP recorda que desde setembro, Pedro Proença, por sua iniciativa, tem debatido com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) os assuntos que dizem respeito ao setor da arbitragem.

"Não só os temas que estão agora a ser motivo de protesto por parte dos árbitros, mas todos os que estão relacionados com as remunerações e as condições de trabalho", acrescenta a nota.

Este trabalho em prol da arbitragem, ainda de acordo com a LPFP, "tem sido longamente debatido, não só com a associação que os representa, mas também e sobretudo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entidade que tutela a arbitragem em Portugal".

"Acresce que a Liga, todos os anos, tem solicitado à APAF os seus contributos com vista às alterações regulamentares e os clubes têm aceitado introduzir nos seus regulamentos a maioria dessas sugestões", refere.

A Liga não tem dúvidas que "será bem aceite qualquer proposta que surja com vista a melhorar os regulamentos e que tenha por fim a pacificação e incremento das condições de profissionalismo das competições".

"A Liga propôs, já em outubro passado, à AFAP, aquando da última reunião entre as partes, a realização de uma campanha em prol do respeito pelos árbitros e a constituição de um grupo de trabalho com vista à sistematização e à reflexão sobre os vários temas que preocupam o setor e que possam ser salvaguardados por via da Liga ou dos seus Regulamentos", recorda o comunicado.

O organismo defende que existe a total disponibilidade "para intensificar a cooperação e parceria com a APAF, com os árbitros e com a FPF no sentido de, em conjunto e de forma continuada, criar condições para trabalhar em prol do desenvolvimento do futebol profissional português".

"A proteção e promoção do futebol profissional, que nos move, só é possível com a defesa e respeito máximo pelos agentes que têm intervenção direta no jogo. Os árbitros têm um papel fundamental para que a indústria do futebol seja cada vez mais apelativa e de sucesso", adianta a LPFP.

Uma das bandeiras de candidatura do atual presidente da LPFP, o ex-árbitro internacional Pedro Proença, foi o reconhecimento de que Portugal tem os melhores treinadores do mundo, os melhores jogadores do mundo e também os melhores árbitros do mundo.

"Com a mesma convicção, continuaremos a defender o futebol no seu todo e isso passa pela manutenção na confiança neste quadro de árbitros e plena certeza de que, juntamente com os árbitros e envolvendo as Sociedades Desportivas, encontraremos o caminho para termos um futebol cada vez melhor", acrescenta.

O adiamento dos pedidos de dispensa levará a que estes apenas tenham efeito a partir de 12 de dezembro, não estando abrangidos os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal (12, 13 e 14 de dezembro), uma competição não profissional, mas o fim de semana seguinte, com a 15.ª jornada da I Liga e 17.ª da II Liga.

A APAF fez saber que a ausência dos árbitros será uma realidade, caso não se verifiquem vários pressupostos exigidos pela classe, como a total ausência de insinuações da parte de clubes e agentes desportivos que coloquem em causa a honra e o bom nome dos árbitros.