Lionn rescinde contrato com Desportivo de Chaves

03 Jun, 2019 | 2.ª Liga

"Agradecemos a Lionn todo o empenho com que sempre serviu a nossa instituição e desejamos-lhe as maiores felicidades no próximo desafio", destacou o emblema de Trás-os-Montes no seu sítio oficial na Internet.



Contratado após seis épocas consecutivas no Rio Ave, o defesa de 30 anos, que tinha contrato até final da temporada 2019/20, participou em 14 partidas oficiais. Em Portugal já representou ainda o Vitória de Guimarães, Olhanense e Torreense.



Os transmontanos, que após três épocas no principal escalão estão de regresso à II Liga, confirmaram na sexta-feira passada a contratação do primeiro reforço para a nova temporada, o avançado brasileiro Wagner, de 32 anos, ex-Paços de Ferreira.



O Desportivo de Chaves, que confirmou em 21 de maio a continuidade de José Mota como treinador para a próxima temporada, divulgou no dia 24 de maio a contratação de Nélson Lenho para diretor desportivo, substituindo Paulo Grencho, e já anunciou as rescisões por mútuo acordo com o lateral direito Paulinho, o lateral esquerdo Luís Martins, o médio e capitão Bressan e o médio Ghazaryan.