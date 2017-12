Lúcio Maranhão reforça Arouca a partir de janeiro

Mário Aleixo - RTP 19 Dez, 2017, 08:23 / atualizado em 19 Dez, 2017, 08:23 | 2.ª Liga

A contratação do avançado de 29 anos foi anunciada através de uma publicação numa rede social oficial do clube, que ocupa atualmente o nono lugar da II Liga portuguesa.



Lúcio Maranhão venceu a Liga israelita a temporada passada, ao serviço do Hapoel Beer Sheva, onde disputou 21 jogos e apontou cinco golos, tendo assinado no início desta época com os turcos Elazigspor, da segunda divisão turca, marcando um tento em seis presenças.