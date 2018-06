Mafra contrata Paulo Monteiro e renova com lateral Hugo Santos

Lusa Comentários 21 Jun, 2018, 14:19 | 2.ª Liga

O defesa, de 33 anos, acompanha na entrada no clube o seu anterior técnico, Filipe Martins, que orientará o Mafra depois de nas últimas épocas ter estado ao serviço do Real.



Paulo Monteiro formou-se no Sporting de Braga e já representou diversas equipas que integraram a II Liga, como foram os casos do Feirense, União da Madeira e Desportivo de Chaves.



Na quarta-feira, na sua página oficial no Facebook, o clube anunciou também a renovação com o lateral-direito Hugo Santos, de 21 anos, formado no Benfica e que regressou ao Mafra, onde tinha passados pelas ‘escolinhas’, em 2016.



Os defesas Guilherme, Juary Soares e Hugo Ventosa também prolongaram o vínculo com o clube, tal como o avançado brasileiro Alisson.