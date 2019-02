Mafra e Benfica B empatam e podem atrasar-se na luta pelos primeiros lugares

Lusa Comentários 02 Fev, 2019, 13:59 | 2.ª Liga

O Mafra, que tinha vencido os últimos dois jogos, adiantou-se com um golo do são-tomense Harramiz, aos 22 minutos, mas, três minutos depois, Zé Gomes empatou para o Benfica B, que também somou um triunfo na jornada passada.



Com este empate, as duas equipas permanecem com três pontos de diferença, com vantagem para o Benfica B, terceiro classificado com 35 pontos, menos oito do que o líder Paços de Ferreira, que tem menos um jogo disputado, enquanto o Mafra segue no quinto posto, com 32.



A equipa da casa entrou mais determinada e cedo mostrou que queria ser a primeira a marcar, ainda que o golo mafrense tenho surgido de um erro do guarda-redes Zlobin, ao permitir que Harramiz intercetasse a bola e atirar para a baliza deserta, três minutos antes de os visitantes voltarem a colocar tudo igual no marcador.



A formação secundária das ‘águias’ não ficou abalada com o tento sofrido, conseguiu crescer no jogo e a boa subida do lateral Alex Pinto terminou em assistência para Zé Gomes, que ainda contou com um desvio no guarda-redes adversário antes de ver a bola entrar na baliza.



Até ao intervalo, Nuno Santos, por duas vezes, esteve perto de colocar o Benfica B na frente, mas João Godinho conseguiu segurar o empate, que começava a ser curto para os ‘encarnados’.



Na segunda parte, o vento forte continuou a prejudicar a qualidade do futebol, destacando-se a oportunidade desperdiçada pelo Mafra, aos 70 minutos, quando Zé Tiago, isolado, permitiu a defesa de Zlobin, e a arrancada da direita de Alex Pinto, para um 'corte' arriscado de Miguel Lourenço, aos 81.