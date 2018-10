Mafra e Famalicão empatam em jogo de muitas oportunidades

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 19:10 | 2.ª Liga

Feliz, aos 17 minutos, adiantou o Famalicão, mas, já no segundo tempo, Guilherme Ferreira, aos 61, empatou para o Mafra.



O resultado pôs fim a um ciclo de quatro vitórias do Famalicão, que soma agora 13 pontos e caiu para o terceiro lugar da classificação, falhando assim o ‘assalto’ à liderança depois do empate do Benfica B. Já o Mafra soma 11 pontos e é agora quarto classificado, a quatro pontos do novo líder, o Paços de Ferreira.



Entrou melhor no jogo o Mafra, mas o Famalicão acabou por se adiantar aos 17 minutos, já depois de um 'aciso' aos 11. No lance do golo, Juary cortou mal a bola para o centro da pequena área e Feliz aproveitou a 'oferta' e 'fuzilou' a baliza da equipa da casa, marcando o seu primeiro golo nesta edição da II Liga.



A segunda parte foi dominada pelo Mafra quase na totalidade e, aos 61 minutos, Guilherme Ferreira fez o empate, na cobrança de um canto direto.



Os mafrenses ainda podiam ter passado para a frente, mas Defendi e alguma ineficácia dos homens comandados por Filipe Martins impediram que o marcador se alterasse.



Jogo no Parque Desportivo e Municipal de Mafra, em Mafra.



Mafra - Famalicão, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Feliz, 17 minutos.



1-1, Guilherme Ferreira, 61.



Equipas:



- Mafra: Godinho, Rúben Freitas, Guilherme Ramos, Juary, Gui Ferreira, Rui Pereira, Cuca, Pedro Ferreira (Zé Tiago, 70), Bruno (Ruca, 79), Harramiz e Vinicius Tanque (Flávio, 75).



(Suplentes: Janota, Ministro, Zé Tiago, Flávio, Miguel Lourenço, Gonçalo e Ruca).



Treinador: Filipe Martins.



- Famalicão: Defendi, Joel, Ricardo, Hugo Gomes, Jorge Miguel, Feliz (Willian, 75), Pathé Ciss, Capela (Filipe Oliveira, 90), Hocko (Raphael Guzzo, 85), Walterson e Fabrício.



(Suplentes: Ricardo Fernandes, Ângelo, Willian, Raphael Guzzo, Filipe Oliveira, Anderson e Alhassane Sylla).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: João Bento (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Hocko (75).



Assistência: cerca de 700 espetadores.